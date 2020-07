Le associazioni ossonesi piangono Enrico Vismara

Il saluto della Pro loco di Ossona a Enrico Vismara

Ossona piange Enrico Vismara

«Grazie per la disponibilità che ci hai sempre donato». Con queste parole la comunità ricorda con affetto Enrico Vismara, storico cittadino ossonese scomparso lo scorso fine settimana dopo un ricovero in ospedale. Classe 1940, ex assessore nelle Giunte democristiane di Mario Fasani e Angelo Tunesi, per Enrico i suoi 80 anni erano solo un numero scritto all’anagrafe: tutti lo ricordano infatti come una persona attiva, volenterosa e sempre disponibile. Un’instancabile colonna portante per gran parte del paese e delle associazioni di cui ha fatto parte: «Ha sempre collaborato nell’organizzazione di feste ed eventi, senza mai tirarsi indietro – ha ricordato l’ex presidente della Pro loco, Lanfranco Garavaglia– E’ stato di grande aiuto e sempre disponibile per darsi da fare». Come Lanfranco, anche tutto lo staff della Pro loco ha reso omaggio ad Enrico e alla sua famiglia per la disponibilità e la condivisione di momenti indimenticabili.

