L'avvocato della famiglia Tramontano "Cambia l'accusa se il travaglio era iniziato"

"Per avere la disponibilità della salma serve qualche giorno, anche per poter organizzare il rito funebre a Giulia e al piccolo Thiago. Per la metà della prossima settima speriamo di avere il corpo. La famiglia è tramortita per questo dolore, ma sa che servono questi tempi per gli accertamenti. Usa queste parole Giovanni Cacciapuoti, avvocato della famiglia Tramontano, all'uscita dell'istituto di medicina legale di Milano dove sta per terminare l'autopsia sul corpo di Giulia, la 29enne di Senago incinta al settimo mese assassinata la notte del 27-28 maggio dal compagno 30enne Alessandro Impagnatiello.

Le operazioni dei periti dureranno sicuramente alcuni giorni

Le operazioni dei periti sono appena iniziate e dureranno sicuramente alcuni giorni - ha proseguito il legale - Nessuna ipotesi può essere ancora avanzata o formalizzata - ha aggiunto -, in una contestazione che poi deve condurre Impagnatiello in Corte d'Assise con il massimo delle aggravanti possibili». Per conoscere la situazione bisognerà attendere l'esito sia degli accertamenti nell'appartamento dell'omicidio, in via Novella, che sono ancora in corso, sia dell'autopsia sia dell'esame sui dispositivi informatici in programma il 15 giugno. Sulle coltellate e la dinamica del delitto, «non siamo ancora in grado» di fornire risposte.

"Se sotto lo stress dell'azione omicida fosse iniziato il travaglio ci sarebbe una mutazione del capo di imputazione"

Tornando all'autopsia in corso all'istituto di medicina legale di Milano l'avvocato Cacciapuoti ha aggiunto "Non sappiamo se sotto lo stress dell'azione omicidiaria ci possa essere stato un impulso di incremento, per esempio dell'ossitocina, che ha determinato inizio gravidanza. Se fosse iniziato travaglio, ci sarebbe una mutazione del capo di imputazione"