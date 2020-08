Lavori stradali, ecco come cambia la viabilità

Lavori stradali al via a Legnano, previsti rallentamenti e modifiche della circolazione.

Lavori stradali in viale Toselli, via Barbara Melzi e via Guerciotti

Tra mercoledì 26 e giovedì 27 agosto sarà interessato da lavori viale Toselli (almeno una corsia per senso di marcia resterà percorribile, dunque il traffico non sarà interrotto). Giovedì 27 e venerdì 28 agosto si eseguiranno lavori in via Barbara Melzi (il traffico diretto in centro città verrà deviato verso via Correnti-Zaroli, con successivo rientro in via Melzi) e in via Guerciotti (il traffico non sarà interrotto).

Cantiere notturno sulla Saronnese

Cantiere notturno, dalle 20, sulla Saronnese, tra giovedì 27 agosto e martedì 1 settembre. Interessato il tratto compreso tra via Battisti e via Allende. I veicoli provenienti da Busto Arsizio e diretti a Rescaldina saranno deviati verso via Locatelli e corso Sempione, con possibilità di immettersi in autostrada (A8 – ingresso Legnano) oppure di rientrare sulla Saronnese tramite vie laterali. Il traffico diretto a Castellanza non subirà modifiche.

L’incognita del meteo

Il meteo può influire sull’andamento dei lavori e comportare modifiche ai cronoprogrammi.

