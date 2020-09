Lavori pubblici a Boffalora: fondi per parchi, strade e centro anziani

Lavori pubblici, tutte le novità: 200.000 euro di contributi investiti in strade, parchi e centro anziani. Nei giorni scorsi la squadra di Sabina Doniselli ha attuato una modifica, mediante delibera, nell’ambito dei lavori d’investimento per le opere pubbliche rivedendo la ripartizione del contributo ricevuto da Regione per «alcune problematiche riscontrate».

Il sindaco di Boffalora illustra le novità in ambito di lavori pubblici

E’ lo stesso primo cittadino a fornire maggiore informazioni: «La nostra idea iniziale era quella di destinare 15.000 euro per la potatura di alberi, trattandosi di lavori parecchio corposi data la mole di piante da sistemare; Regione Lombardia non ha dato l’ok al progetto presentato, perchè il contributo deve essere adottato per opere di investimento – ha spiegato – Abbiamo quindi deciso di destinare i fondi su un altro capitolo, quello del centro anziani». Pura formalità, dunque, che permetterà di fornire un’ulteriore sistemazione alla struttura: «Con i 15.000 euro a disposizione, effettueremo degli interventi di imbiancatura in modo da apportare migliorie all’immobile» ha concluso Doniselli. Ma in che modo verrà utilizzato il contributo regionale? 58.000 euro per la manutenzione dei parchi pubblici, 97.000 euro necessari per la sistemazione della biblioteca e del centro anziani. Spazio anche alla manutenzione di strade e marciapiedi per un totale di 45.000 euro di contributi investiti.

