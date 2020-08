Lavori nelle scuole: in campo 230mila euro

Lavori nelle scuole: definiti gli interventi per un importo di 230mila euro comprensivi di Iva sulle strutture di Legnano.

Lavori nelle scuole per la ripresa di settembre

Le opere saranno finanziate con i “Fondi strutturali europei – Pon Per la scuola” e interesseranno, a Legnano, le scuole dell’infanzia Collodi, Frank e di via Cavour, le primarie Rodari, Mazzini, Carducci, Deledda, Toscanini, Manzoni, Pascoli, De Amicis e Milani, le secondarie Dante Alighieri, via Parma, Tosi e Bonvesin De La Riva, il CPIA.

Adeguamento degli spazi

Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 prevedono lo spostamento di mobili e banchi, lo sgombero di materiale, la realizzazione o implementazione di depositi, la creazione di pareti divisorie e camminamenti, migliorie a pavimentazioni, interventi su arbusti e siepi. La spesa prevista per i lavori, è di circa 150mila euro, più Iva. Le forniture (poco meno di 300 sedie e un centinaio di banchi) hanno un costo previsto di circa 40mila euro, più Iva.

