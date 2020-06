Lavori lungo la tangenziale ovest per ampliamento alla quinta corsia dell’Autostrada A8.

Lavori lungo la tangenziale ovest per ampliamento alla quinta corsia

Dalle 22 di sabato 27 alle 6 di domenica 28 giugno, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) con obbligo di uscita allo svincolo Pero-Fiera. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada A8 al casello di Legnano (Km 16+300) ed in Autostrada A9 al casello di Origgio (Km 14+350). La chiusura è dovita ai lavori di ampliamento alla quinta corsia dell’Autostrada A8 di competenza ASPI Direzione 2° Tronco di Milano.

