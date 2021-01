Lavori in tangenziale: chiuso lo svincolo in direzione Rho-Pregnana. A darne notizia è Milano Serravalle.

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia e impianto di illuminazione, dalle 7 di lunedì 18 gennaio alle 6 di mercoledì 20 gennaio, verrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo dell’Interconnessione A4-A50 (Km 4+075) in uscita da A4 Torino per la direzione Rho-Pregnana M.se. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in direzione nord allo svincolo Pero-Fiera (Km 3+050).

