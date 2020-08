Lavori in corso in viale Serafino dell’Uomo: chiusura del traffico

Lavori in corso ad Abbiategrasso: Viale Serafino dell’Uomo da martedì 1 settembre sarà chiuso al traffico dall’incrocio con via Nazario Sauro fino a piazza Vittorio Veneto, previste modifiche anche alla circolazione dei mezzi pubblici

Lavori in corso: chiusura al traffico in viale Serafino dell’Uomo

Partiranno all’inizio di settembre le opere preliminari in vista dei successivi lavori di rifacimento della fognatura in via Serafino Dell’Uomo.

In via Dell’Uomo infatti, in tempi recenti, si sono verificati alcuni cedimenti della rete fognaria che hanno determinato interventi in emergenza da parte di Gruppo CAP per mettere in sicurezza la via e garantire il servizio ai cittadini. In occasione di questi interventi si è rilevata la necessità di un rinforzo strutturale della rete fognaria di via Dell’Uomo, che presenta diverse criticità e potrebbe in futuro cedere nuovamente. Per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento della rete è quindi necessario progettare un intervento più complesso, che verrà realizzato nei prossimi mesi.

In questi giorni verranno dunque approntate le opere preliminari che consentiranno il futuro avvio dei lavori più corposi. Per questo primo breve intervento sarà necessario chiudere la circolazione in via Dell’Uomo dall’incrocio con via Nazario Sauro fino a piazza Vittorio Veneto.

Il 31 di agosto si inizierà ad approntare l’area di cantiere, e dal primo settembre nel pomeriggio la via verrà chiusa al traffico per circa 10 giorni.

Accesso garantito ai residenti

Sarà sempre garantito il transito ai residenti a monte e a valle dell’area interessata dal cantiere. Inoltre il martedì e il venerdì la viabilità verrà gestita in modo da agevolare la fruizione del vicino mercato ambulante da parte dei cittadini.

Gruppo CAP, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e gli uffici tecnici, ha messo in campo tutte le misure per garantire la maggiore velocità di esecuzione possibile e ridurre i disagi alla circolazione e ai residenti.

Per maggiori dettagli e approfondimenti è possibile inviare una mail a comunicazione.cantieri@ gruppocap.it: i tecnici di CAP sono a disposizione per rispondere a tutte le domande dei cittadini di Abbiategrasso.

