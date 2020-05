Lavori in centro, ecco strade chiuse e modifiche viabilistiche

Lavori in centro a Legnano: da lunedì 18 maggio 2020 via ai cantieri nelle vie Ratti, Gilardelli, Carducci e sulla Saronnese.

Lavori in centro, via ai cantieri

A partire da lunedì 18 maggio le vie Ratti, Gilardelli, Carducci e la Saronnese saranno interessate da lavori stradali.

La chiusura delle vie Ratti (sistemazione delle pendenze) e Gilardelli (messa in sicurezza con dossi) avrà una durata di circa quattro settimane e determinerà la necessità di modificare i percorsi degli autobus delle linee di trasporto pubblico. Per il trasporto urbano, i bus di Stie seguiranno un percorso alternativo con conseguente soppressione delle fermate in via Ratti (scuole De Amicis) e in corso Magenta (scuole Bonvesin de la Riva).

La chiusura della via Carducci, per la realizzazione della pista ciclopedonale e il rialzo della platea stradale all’incrocio con via Firenze, durerà circa un mese.

La Saronnese sarà interessata da lavori di riqualificazione che comprendono la realizzazione di uno spartitraffico centrale e di una rotatoria, all’intersezione con via Cesare Battisti. I lavori, della durata di circa tre mesi, non comporteranno l’interruzione della circolazione stradale.

Le tempistiche possono variare a causa di fattori non prevedibili quali, per esempio, l’andamento del meteo.

Ecco cosa cambierà in via Ratti

In via Ratti, i marciapiedi resteranno percorribili. Di seguito, le informazioni relative ai veicoli.

Per i residenti: i residenti in corso Magenta, tratto Ratti-Beccaria, e in via Buozzi, tratto Magenta-Sant’Ambrogio, potranno raggiungere le loro abitazioni dal seguente percorso: via Guerciotti, via Beccaria, corso Magenta (nel tratto tra via Ratti e Beccaria sarà invertito il senso di circolazione). Per i commercianti: come per i residenti, da via Beccaria sarà possibile raggiungere corso Magenta (tratto via Ratti/Beccaria) anche per i fornitori e clienti delle attività commerciali ivi situate. Sarà garantita la sosta veicolare su entrambi i lati della via.

Modifiche temporanee alla viabilità

Via Guerciotti sarà resa a doppio senso, da piazza Carroccio a via Beccaria; in via Beccaria (tratto Guerciotti-Magenta) sarà invertito il senso di marcia; in corso Magenta, tratto Ratti-Beccaria, sarà invertito il senso di marcia; prescritto l’obbligo di deviazione in via Buozzi, all’intersezione tra corso Magenta e via Ratti.

Trasporto pubblico locale

Saranno momentaneamente soppresse le fermate bus di via Ratti e corso Magenta.

