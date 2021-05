Lavori Enel al via da via Ratti

Lavori Enel a Legnano per la riqualificazione tecnologica della rete elettrica.

Lavori Enel: a Legnano saranno sei le aree interessate

Sono iniziati oggi, lunedì 24 maggio 2021, da via Ratti, i lavori a cura di E-Distribuzione (la società del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione) che riguarderanno la sostituzione di linee e armadi vetusti con infrastrutture nuove, dotate di sistemi automatizzati per la ricognizione e la risoluzione dei guasti. Sei sono le aree di Legnano interessate, nel periodo da maggio fino in autunno inoltrato, ai lavori di riqualificazione: la prima a partire sarà l’area centrale delimitata da via Ratti/Piazza Carroccio, zona De Amicis/via Guerciotti (fino al ponte di via Beccaria).

Restringimento della carreggiata e divieto di sosta

In particolare, da lunedì 24 maggio e per una settimana/dieci giorni, in via Ratti dalle 9 alle 18 gli interventi comporteranno il restringimento parziale della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione dei veicoli. A seguire i lavori si sposteranno in piazza Carroccio dove saranno effettuati sondaggi per la ricerca delle tubazioni. Sulla base del cronoprogramma i lavori proseguiranno interessando l’attraversamento via Ratti/via Buozzi e, a giugno, via Guerciotti (dove sarà ristretta la carreggiata e vietata la sosta).

Interruzioni temporanee del servizio elettrico

Le operazioni richiederanno, in alcuni casi, un’interruzione temporanea del servizio elettrico, di cui di volta in volta E-Distribuzione, in accordo con l’Amministrazione comunale, informerà la cittadinanza. Grazie alla messa in servizio di gruppi elettrogeni, l’azienda elettrica cercherà di circoscrivere quanto possibile le aree coinvolte nelle interruzioni programmate.

«Ai legnanesi chiediamo un po’ di pazienza per i disagi»

«Ringrazio E-Distribuzione per l’investimento importante deciso sulla Città di Legnano – dichiara l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi – Con il miglioramento tecnologico dell’infrastruttura i cittadini avranno a disposizione un sistema più efficiente e moderno. Ai legnanesi chiediamo un po’ di pazienza per i disagi che dovranno sopportare in questi mesi, tenendo però presente che l’obiettivo dei lavori è un salto qualitativo rilevante in un servizio fondamentale per la nostra vita quotidiana».

Ecco dove si interverrà alla fine dei lavori su via Ratti

Le altre cinque aree interessate, per cui non sono ancora state fissate le date degli interventi, sono: da via Liguria a via 20 Settembre (passando da via Firenze e via D’Annunzio); da via 20 Settembre a corso Italia (passando per via Boccaccio, via san Bernardino, via Alberto da Giussano, via Lega e via Giolitti). I tre lotti che si svilupperanno a partire da via Melzi raggiungeranno rispettivamente via Correnti, via Sanzio e via Giovanni da Legnano.