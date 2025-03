Lavori binari, ritrovato proiettile bellico

Le verifiche per la presenza di eventuali ordigni bellici inesplosi nei cantieri per il raddoppio dei binari ha dato esito positivo a Vanzago.

Stamattina la ditta incaricata di eseguire le verifiche nell'area dell'ex deposito delle biciclette della stazione ferroviaria, demolita nelle scorse settimane, ha ritrovato un proiettile bellico sepolto sotto un metro e mezzo di terra. Dopo le necessarie verifiche e gli scavi, l'area è stata interdetta in attesa dell'arrivo degli artificieri.

Si tratta di un proiettile bellico di 75millimetri di diametro, della lunghezza di 30 centimetri. Un proiettile da cannone inesploso rimasto lì per chissà quanto tempo.

Nell’ambito dei lavori di bonifica ordigni esplosivi e di scavi nell’area della stazione ferroviaria da parte dell’impresa Luigi Notari, nel pomeriggio di martedì 11 marzo è stato rinvenuto un muro interrato.Come da prassi, l’impresa ha notificato agli organi preposti l’accaduto ed è in attesa delle verifiche da parte della sovraintendenza per proseguire con i lavori.Nel corso della mattina di mercoledì 12 marzo invece è stato ritrovato – sempre da parte dell’impresa Notari – un ordigno bellico inesploso e sono state avvisate le autorità competenti per procedere con la verifica e definire le prossime operazioni.Il Comune di Vanzago informerà la cittadinanza non appena si avranno informazioni più precise. - scrive il Comune di Vanzago