Lavorava in una sala slot e spacciava cocaina: arrestato

Era incensurato

L'uomo di 57 anni stava lavorando a Gaggiano: nascondeva la droga sotto il bancone.

Un uomo di 57 anni che lavorava in una sala slot di Gaggiano è stato arrestato ieri sera, 1 febbraio 2022, per spaccio di cocaina.

I controlli dell'area

I poliziotti della Squadra mobile di Milano hanno arrestato un italiano di 57 anni, incensurato: gli agenti della 6^ Sezione hanno individuato l'uomo quale persona dedita allo spaccio di cocaina all'interno di una sala slot di Gaggiano dove lavorava in qualità di dipendente. Nel corso del servizio è giunta un'auto che si è fermata davanti al locale e dalla quale è sceso un cittadino algerino che, portatosi velocemente all'interno, ne è uscito dopo pochi minuti per rimettersi a bordo del veicolo. Considerata tale condotta anomala, i poliziotti lo hanno controllato e trovato in possesso di una dose di cocaina da 0,3 grammi appena acquistata.

La perquisizione della sala

Gli agenti della Squadra Mobile sono allora entrati nella sala slot e hanno rinvenuto, in un barattolo nascosto sotto la scrivania dove era seduto il 57enne, 19 dosi di cocaina identiche per confezionamento a quella ceduta all'acquirente, per un totale di circa 10 grammi oltre a 180 euro. Occultate all'interno di una torcia ulteriori due involucri di cocaina per circa 2,5 grammi mentre, nel locale magazzino, un ulteriore involucro contenente 1,5 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento.