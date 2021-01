Lavora in una ditta boffalorese l’uomo ferito a Trecate. Grave incidente lunedì 11 gennaio in via dei Campi, con un ferito, operaio di un’aziena di Boffalora sopra Ticino, rimasto incastrato tra le lamiere. Non è in pericolo di vita.

Incidente a Trecate

Nelle prime ore di lunedì si è verificato un incidente alla rotonda di ingresso a Trecate, direzione Novara. Un camion ha perso il suo carico composto da blocchi di cemento che ha travolto tre auto. Un uomo ha riportato ferite ad una gamba ed è stato portato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Novara in codice giallo.

Le conseguenze

Quel tratto di Strada Provinciale 11 è stato chiuso per permettere le operazioni di messa in sicurezza delle carreggiate. Le tempistiche di ripristino della circolazione non sono, al momento, prevedibili.

