L'auto si ribalta ferite una ragazza di 21 anni e una bimba di 10

Ancora un incidente stradale, ancora due donne coinvolte in un sinistro verificatosi all'incrocio tra la Statale del Sempione e la Tangenziale Ovest tra i territori di Rho e della frazione perese di Cerchiate.

Ambulanze, vigili del fuoco e Polizia Stradale

Il sinistro le cui cause sono ancora in corso d'accertamento si è verificato nella tarda serata di ieri, quando mancavano pochi minuti alle 23. L'auto stava viaggiando nella zona della nuova Fiera di Rho -Pero quando improvvisamente si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Sul posto, grazie alla segnalazione di alcuni automobilisti di passaggio che hanno dato l'allarme, in pochi minuti sono arrivate un'ambulanza della Croce Verde Nord-Ovest, una della Azzura Milano e l'automedica con a bordo il personale medico e infermieristico dell'ospedale Sacco

Due le persone ferite

Due le persone rimaste ferite nel sinistro, una ragazza di 21 anni e una bambina di 10. Dopo i primi soccorsi effettuati sul posto le due donne che si trovavano all'interno dell'utilitaria sono state trasportate all'ospedale San Carlo di Milano. Per fare uscire le due giovani dalle lamiere dell'auto e per mettere in sicurezza la zona è stato necessario anche l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Rho

Il sinistro a pochi metri dal casello di Milano-Ghisolfa e dalla Milano-Venezia

Il sinistro si è verificato a pochi metri dal casello autostradale di Milano-Ghisolfa dove nello scoro fine settimana persero la vita, tamponate da un veicolo guidato da una persona che guidava sotto l'effetto di stupefacenti, Laura Amato di 54 anni e Claudia Turconi di 59