Lutto ad Arluno: è morto il presidente dell’Auser Gioacchino (Nino) Paparella.

L’Auser piange il suo presidente

Un uomo dalla personalità forte e di grande cuore. Così è ricordato da tutti Gioacchino Paparella, ex presidente dell’Auser di Arluno scomparso domenica 15 novembre dopo mesi di lotta contro una malattia. I suoi funerali sono stati celebrati nella mattinata di mercoledì 18 novembre nella chiesa parrocchiale di Arluno.

Il ricordo del sindaco

Intenso il ricordo del sindaco Moreno Agolli: “Per tantissimi anni è stato promotore di azioni di volontariato, generoso donatore di tempo e di passione amorevole per i più fragili, motore dell’Auser arlunese di cui è stato infinito presidente, attivista nel sindacato, uomo attento alla vita sociale, organizzatore di momenti di condivisione e armonia per la comunità. A te Nino va il nostro grazie per esserti speso per gli altri, esempio prezioso per chi vuol dare alla propria vita un significato vero!”.