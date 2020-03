Laurea (da casa) ai tempi del Coronavirus. Così il vanzaghese Diego Parini ha discusso la sua tesi in video-conferenza con i membri della commissione.

Laurea (da casa) per Diego

Lo studio di due passeriformi in un habitat alpino, a più di due mila e quattrocento metri di quota, ha consentito a un vanzaghese di conseguire la laurea magistrale di Scienze Naturali all’Università Statale di Milano. Il titolo accademico è stato ottenuto da Diego Parini, classe 1992. Stando nella sua casa, in video-conferenza con il proprio relatore e i membri della commissione d’esame di laurea, il ragazzo

ha illustrato il suo lavoro di ricerca. Il laureando ha illustrato i risultati della sua ricerca e risposto alle domande degli esaminatori conquistando la laurea con 105 su 110 punti. L’intervista completa sul numero di Settegiorni in edicola o sull’edizione sfogliabile.

Torna alla home