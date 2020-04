L’attore Tedeschi compie 100 anni: insegnò anche a Parabiago

L’attore Tedeschi compie oggi, lunedì 20 aprile, 100 anni. L’augurio gli giunge anche da Parabiago.

L’attore Tedeschi compie 100 anni: insegnò in città

“Buon compleanno maestro!”. Questo l’augurio unanime che arriva dalla città di Parabiago per voce del primo cittadino Raffaele Cucchi. Il noto Gianrico Tedeschi oggi spegne 100 candeline e, forse, non tutti sanno che l’attore ha insegnato, durante gli anni ’40, presso la scuola Manzoni, aveva solo vent’anni. Un legame che è stato rinnovato in occasione della prima inaugurazione del Museo della Scuola grazie alla perseveranza della dottoressa Alida Gottardi.

I documenti al Museo della Scuola

“A nome della città esprimo i nostri migliori auguri a Gianrico Tedeschi per questo importante compleanno – ha dichiarato il sindaco Raffele Cucchi – Lo ricordiamo in occasione della prima inaugurazione del Museo della Scuola, commosso e affascinato dal lavoro di archiviazione di materiale didattico realizzato dal corpo docente, ma soprattutto voluto dalla dott.ssa Alida Gottardi che ringrazio per l’attenzione che ancora riserva verso la nostra scuola. L’aver istituito il Museo della Scuola, ci permette di conservare documenti storici preziosi come il registro compilato dall’allora maestro Gianrico Tedeschi presso il Circolo Didattico di Parabiago nell’anno scolastico 1940/41. Si tratta di una testimonianza di notevole sapienza pedagogica, ma soprattutto, in maniera del tutto singolare, riporta riflessioni intorno alla Scuola con domande che continuano a rappresentare motivo di ricerca ancora oggi. Quindi, un grazie da parte di tutti noi e buon compleanno per i suoi 100 anni!”.

