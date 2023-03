Latitante da quasi 20 anni: in carcere in Brasile il pirata della strada

Nel 2002 e nel 2005 investì e uccise due persone a Corbetta e Abbiategrasso: è finita la latitanza di Carlo Riefoli che ora si trova in carcere in Brasile.

Latitante in Brasile: arrestato il pirata della strada

La latitanza di Carlo Riefoli è finita. Il 59enne è infatti stato catturato in Brasile ed è in attesa dell'estradizione. Una volta rientrato in Italia verrà difeso dall'avvocato Roberto Grittini. Riefoli è un volto noto nel Magentino e Abbiatense.

Era il 2002 infatti quando, a Corbetta, travolse e uccise un pensionato che stava tornando a casa a piedi. Invece di prestare soccorso, Riefoli si allontanò, ma fu rintracciato e processato a pochi mesi di reclusione. Ma le traversie del 59enne non terminarono lì.

Nel 2005, alla guida del suo furgone, investì un uomo in bici ad Abbiategrasso che purtroppo perse la vita. L'uomo insomma accumulò una serie di reati per un totale di oltre 11 anni di pena. Ma pochi sono stati scontati. Riefoli si diede alla latitanza in Brasile, fino a pochi giorni fa quando è stato catturato. Ora si trova in un carcere brasiliano in attesa dell'estradizione.