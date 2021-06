Lastre di amianto abbandonate davanti all'asilo nido di Legnano.



A pochi giorni dalla lettera di denuncia del Cnaa (Coordinamento Nazionale Associazioni Amianto) sull’elevato numero di morti e di malati a causa di esalazione di amianto, di fronte all’asilo nido Salvo D’Acquisto di Legnano sono state abbandonate delle lastre di amianto, scatenando la rabbia dei residenti e del sindaco Lorenzo Radice.

Si tratta di un luogo dove passano ogni giorno bambini, genitori e nonni. Necessario, dunque, lo smaltimento di queste lastre per un costo di circa 1.200 euro per le casse comunali, come confermato dal sindaco Lorenzo Radice. C'erano delle telecamere nel tratto e i video sono attualmente al vaglio della polizia locale al fine di individuare i responsabili di questo triste gesto.