L’Asst Rhodense premiata dalla Regione : “Promuove la salute negli ambienti di lavoro”

La Direzione Strategica nonostante l’emergenza dovuta al Covid 19 non ha fermato le attività del Whp

Numerose attività svolte a favore dei dipendenti

L’Asst Rhodense premiata da Regione Lombardia come azienda che promuove la salute negli ambienti di lavoro grazie al Whp. L’acronimo dall’inglese «Workplace Health Promotion» sta ad indicare tutte quelle attività volte a sostenere il benessere dei propri dipendenti supportate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a partire dal 1994.

Nonostante la pandemia non ha fermato le attività

La Direzione Strategica nonostante la pandemia non ha fermato le attività del Whp per i propri dipendenti anzi le ha incrementate attivando da subito lo smart working e incentivando ulteriormente la mobilità sostenibile. Il mondo post-coronavirus sta ridisegnando le nostre vite, raggiungere quindi il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata in un contesto di smart working significa anche rimanere produttivi ed essere soddisfatti del proprio impiego. Inoltre è scientificamente provato che l’attività fisica migliora anche l’attività lavorativa, fa sentire più energici e aumenta il livello di concentrazione e della produttività.

La soddisfazione del direttore generale Ida Ramponi

“Essere definiti azienda che tutela la salute dei propri dipendenti ci riempie di orgoglio, vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta. I ringraziamenti vanno a tutta la cabina di regia dell’Asst Rhodense per quanto sta promuovendo, questo è il momento per cercare di tornare alla normalità – ha dichiarato Ida Ramponi – Sono fermamente convinta che i progetti del Whp hanno contribuito anche a creare aggregazione agevolando, in un momento critico come quello del covid, la collaborazione tra i reparti senza grossi traumi organizzativi.

Lavorare insieme per la salute di tutti

Lo star bene di un’azienda significa vivere insieme, lavorare insieme per la salute di tutti. Per ricominciare ad andare avanti. Nei progetti futuri ci sono tante nuove iniziative». «L’azienda ha ritenuto di investire sull’incentivazione del fattore produttivo più importante: il personale, quale attore strategico e indispensabile per il successo dello stesso piano industriale – spiega il Direttore Amministrativo dell’Asst Rhodense, Marco Ricci – il dipendente va incoraggiato e motivato».