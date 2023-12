Stavano tirando delle pallonate contro i muri e le finestre del comune di Magenta, finchè non è intervenuta l’assessore Stefania Bonfiglio che rimproverandoli li ha messi in fuga.

L'assessore mette in fuga i baby vandali

È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 dicembre quando alcuni ragazzini in età adolescenziale, forse per noia, si stavano divertendo a giocare a calcio nel cortile interno del comune, scagliando il pallone contro il municipio e colpendo così ripetutamente le vetrate del palazzo municipale.

Ad un certo punto l’assessore Bonfiglio, che si stava dirigendo verso Casa Giacobbe per la presentazione del calendario di Cuori Grandi, si è accorta di quanto stesse accadendo ed è intervenuta per riprendere i ragazzi e farli smettere, spiegando loro che quel luogo non era adibito per giocare a calcio.

L'intervento

«Alle 18.30 dovevo andare in Casa Giacobbe e mi sono partita con un po’ di anticipo quando ho notato questa scena - racconta la rappresentante della Giunta - Ho ripreso i ragazzi che sono scappati, nascondendosi proprio nel parco di Casa Giacobbe. Visto l’accaduto ho contattato subito la Polizia Locale visto che i ragazzi erano sì fuggiti, ma erano rimasti nei giardini».

L’assessore li ha così seguiti con discrezione per non farsi vedere nascondendosi per evitare di far fuggire i giovani. Purtroppo però i ragazzi si sono successivamente dileguati prima dell’arrivo degli agenti della Polizia e dunque non è stato possibile individuarli e riconoscerli.