L’assessore Lavazza è diventata mamma

L’assessore all’Istruzione Chiara Lavazza è diventata mamma. Domenica 15 novembre, poco prima delle 17.30, ha dato alla luce il piccolo Riccardo.

L’avevamo lasciata con un bel pancione, impegnata ad assicurarsi che tutto filasse liscio nelle scuole della città. Domenica, l’attesa è finita e nel pomeriggio, all’ospedale di Magenta, ha potuto finalmente coccolare il suo primogenito.

Congratulazioni!

Una bella notizia, in un momento non semplice. All’assessore e al marito Ciro tanti auguri per il nuovo cammino che li attende, da genitori del piccolo Riccardo.

