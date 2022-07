L'assassino di Carol Maltesi trasferito nel carcere di Busto Arsizio. Il 43enne Davide Fontana aveva confessato l'omicidio e l'occultamento del corpo della giovane.

Davide Fontana trasferito nel carcere di Busto Arsizio

Davide Fontana, il 43enne che avrebbe ucciso e occultato il corpo di Carol Maltesi, è stato trasferito dalla casa circondariale di Brescia a quella di Busto Arsizio.

Le indagini continuano

Una decisione che segue l'andamento delle indagini: inizialmente, infatti, la competenza sul caso di omicidio era in capo alla Procura di Brescia in quanto il corpo fatto a pezzi e abbandonato era stato trovato in territorio bresciano. In seguito all'identificazione della giovane mamma di Rescaldina e alla confessione di Davide Fontana il caso è passato nelle mani della procura di Busto Arsizio.