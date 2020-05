«Toc toc, sono l’Arcivescovo e sono qui per raccontarvi il segreto della felicità». Una festa della mamma speciale per la famiglia Ravazzani, che martedì scorso ha ricevuto la sorpresa della visita di Monsignor Mario Delpini, numero uno della Diocesi milanese, per celebrare insieme tutte le mamme, in un momento difficile e di grandi sacrifici.

Grande emozione per mamma Roberta e per le sue tre figlie: Martina, 11 anni, e le gemelle Chiara e Camilla, di 8. Una famiglia normale, come tante, che ha accolto l’Arcivescovo con emozione e un pizzico di sorpresa.

L’Arcivescovo a casa di una famiglia corbettese

Papà Mauro è il poliziotto che accompagna Delpini nelle sue uscite pubbliche: per loro non era il primo incontro, quindi, con il monsignore. Ma sentirsi emblema delle famiglie milanesi, è stato un onore che ha strappato qualche lacrima a Roberta. «Tornavamo da un viaggio e l’Arcivescovo ha pensato ad una sorpresa per la festa della mamma – racconta Ravazzzani – E’ stato emozionante, per me anche inusuale trovarmi col microfono in mano per spiegare il senso di quel messaggio, che ho così rivolto alle mie figlie, ma che era destinato a tutte le famiglie». Delpini ha raccontato una storia in cui le figlie entrano nei sogni della mamma, la quale scopre il segreto della felicità, racchiuso nelle sue tre ragazze, Letizia, Sofia e Costanza, simbolo di gioia, sapienza e resistenza. «E qui trovo tre bimbe che mi ricordano quelle tre», ha detto il numero uno della Diocesi prima di una preghiera rivolta alla madre di Gesù.

Iniziativa per la festa della mamma

«L’Arcivescovo- continua Ravazzani – è una persona molto discreta, ma anche spontanea e geniale, che ama l’improvvisazione. Sta vivendo con sofferenza questi mesi difficili, soffre la distanza dalla sua comunità, e sta cercando di essere vicino ai fedeli con i videomessaggi. Mi ha colto di sorpresa, con questa idea, ma come dirgli di no!». Martina racconta l’emozione di quel momento speciale: «E’ stata una bella sorpresa, abbiamo mostrato all’arcivescovo cosa abbiamo imparato a ginnastica artistica: ruote, capovolte, spaccate… Poi abbiamo anche pregato e mangiato il gelato fatto della nonna. La mamma si è commossa molto, anche nel rivedere il video».

Festa speciale per mamma Roberta, simbolo delle mamme che combattono, tra casa e lavoro: Delpini ha scelto una famiglia come tante, a Corbetta, per dare coraggio nel guardare il futuro.«E’ stato bello ricevere la sua benedizione, condividere gesti semplici. In questi mesi non si è fermato un attimo, portando conforto e vicinanza a chi soffre, ma anche alle tante parrocchie della Diocesi. Un esempio per tutti», conclude Ravazzani.

