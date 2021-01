L’appuntamento col Comune? Si fa online. Dal 18 gennaio sarà implementato il servizio di prenotazione online degli appuntamenti per i servizi comunali. Dopo l’attivazione del servizio lo scorso 31 dicembre con la possibilità di prenotare online gli appuntamenti con le assistenti sociali e per accedere al front office dei Servizi Sociali, da lunedì sarà possibile prenotare comodamente da casa il proprio appuntamento online utilizzando pc, smartphone o tablet anche per i Servizi Demografici.

La soddisfazione del sindaco

“Un servizio semplice e funzionale – spiega il Sindaco Chiara Calati – attraverso il quale, con pochi passaggi, si possono individuare le disponibilità degli operatori e si può fissare un appuntamento assicurando il contingentamento, il distanziamento e l’accesso al Comune in tutta sicurezza. Una scelta dettata dalla situazione generale a causa dell’emergenza sanitaria ma che assicurerà vantaggi anche in futuro consentendo ai cittadini un sicuro risparmio di tempi di attesa e una migliore programmazione dei propri impegni, insomma una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

Tra i vantaggi della piattaforma che è stata appositamente creata c’è anche la possibilità di avviare web meeting a distanza senza bisogno di particolari sistemi di videoconferenza: basta dotarsi

di un pc con webcam e microfono per svolgere l’appuntamento senza problemi. Una volta selezionato uno dei servizi comunali per cui si richiede appuntamento il sistema invierà in

automatico i dati del cittadino con i dettagli dell’appuntamento agli operatori del servizio scelto; non si dovranno compilare informazioni personali né perdere tempo in alcun modo.

Le iscrizioni al portale potranno essere effettuate opzionalmente tramite la classica registrazione con nome utente e password oppure attraverso le piattaforme di autenticazione digitale come SPID – CIE – CNS. “Nei prossimi mesi sarà possibile prenotare gli appuntamenti online anche per altri servizi comunali e la piattaforma sarà ulteriormente potenziata in modo da rendere il Comune sempre più vicino al cittadino attraverso i nostri servizi in digitale”.

