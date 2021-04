Lanciata una molotov contro il centro vaccinale di Brescia

Un gesto davvero ignobile. Questa mattina, ignoti, hanno gettato una bottiglia incendiaria contro il centro vaccinale di via Morelli, a Brescia.

Non “basta” la pandemia, bisogna anche fare i conti con l’idiozia delle persone. E, per fortuna, non ha preso fuoco l’intera struttura. Il danno, in quel caso, sarebbe stato davvero immenso. Alle 6.15 circa, a Brescia, i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti in via Morelli dove, verosimilmente poco prima, qualcuno ha lanciato una bottiglia incendiaria contro una tendostruttura del locale centro vaccinale. I danni, fortunatamente, sono limitati ad un lato della struttura; si tratta di quella che ospita una sala mensa per gli operatori e non contiene vaccini. I fatti non hanno intaccato i materiali presenti all’interno.

Le indagini

Sono in corso i sopralluoghi da parte dei militari. I carabinieri stanno cercando di ricostruire i fatti e identificare coloro che hanno compiuto questo ignobile gesto.

Il contributo dei Vigili del fuoco

Alle 6, anche la Sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata allertata per un principio d’ incendio al centro vaccinale di via Morelli. E’ subito intervenuta la squadra operativa per domare le fiamme e in supporto le squadre NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico). Il funzionario di Guardia e gli esperti NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) per far luce sulle cause dell’ incendio, che potrebbero essere dolose. I tecnici del Comando di via Scuole in collaborazione con i Carabinieri e la Polizia Locale dopo aver fatto le indagini del cas, alle 9.20 hanno dato l ‘ok per la riapertura del centro.

Il funzionamento della struttura

Fortunatamente la struttura potrà continuare a funzionare come previsto e non dovrebbero esserci stalli alla campagna di vaccinazione antiCovid.

L’intervento del presidente Fontana

Attacco ignobile! Una bottiglia incendiaria è stata lanciata all’alba contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Fortunatamente non si registrano feriti e, non trovando nulla di infiammabile, l’incendio non si è propagato. Il centro è stato realizzato con i fondi della generosità bresciana, grazie all’iniziativa AiutiAMO Brescia avviata nel corso della prima ondata del Covid. Le Forze dell’Ordine stanno ricostruendo quanto accaduto attraverso le telecamere di sicurezza per identificare i responsabili di questo gesto assurdo e malavitoso.

Sui fatti di via Morelli, già in mattinata, è intervenuto anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha condannato il gesto.