Lancia sassi contro le auto in transito, denunciato

LEGNANO

L'uomo, che era ubriaco e aveva con sè un coltello, è stato bloccato in via Novara dalla Polizia di Stato

Lanciava sassi contro le auto di passaggio a Legnano, denunciato dalla Polizia di Stato.

Lanciava sassi, denunciato

Tanti automobilisti lo avevano visto sulla carreggiata, intento a lanciare sassi contro le auto che passavano. E così hanno subito chiamato la Polizia che è prontamente intervenuta sul posto bloccando l'uomo, che aveva alzato un po' troppo il gomito. E' quanto successo nella notte di domenica 3 aprile a Legnano. Alla centrale erano arrivate diverse segnalazioni che parlavano di una persona che, stando sulla corsia di via Novara, stava cercando di colpire le varie vetture che transitavano. I poliziotti sono arrivati in un attimo e hanno fermato l'uomo: si trattava di un 30enne, palesemente ubriaco.

Il comportamento

Gli automobilisti hanno raccontato agli agenti che l'uomo aveva lanciato sassi alle auto, colpendone una (senza arrecare danni particolari) e in un'occasione aveva cercato di fermare una vettura. Il 30enne è stato sanzionato per manifesta ubriachezza e indagato per getto pericoloso di cose e per possesso di oggetti atti a offendere perchè, a seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello (che è stato sequestrato).