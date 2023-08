Lancia gavettone dalla finestra e rompe il parabrezza di un'auto di passaggio

Lancia gavettone dalla finestra e distrugge il parabrezza di un'auto: è successo a Nerviano.

Lancia gavettone dalla finestra

Un pomeriggio decisamente movimentato. E' quello che si è vissuto nel pomeriggio di ieri, martedì 22 agosto 2023, a Nerviano. Erano circa le 16.30 quando in via Paladina, una parallela di via Papa Giovanni XXIII (via che collega il paese con la statale del Sempione), si è sentito un forte colpo. Il motivo? Qualcuno, dalla finestra di uno dei palazzi che si affacciano sulla via, aveva gettato di sotto un grosso gavettone che aveva colpito un'auto che stava passando proprio in quel momento. L'impatto è stato molto forte tanto che il parabrezza dell'auto è stato distrutto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, la Polizia locale e l'ambulanza del 118. A bordo dell'auto vi erano due persone, un uomo e una donna entrambi di 47 anni: grandissimo lo spavento. Per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sull'accaduto indagano i militari.