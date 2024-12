L'Alcione a Settimo? La minoranza chiede chiarezza

L'Alcione calcio sbarca a Settimo? L'ipotesi da tempo ventilata sembra essere sempre più concreta, e la minoranza consiliare chiede alla giunta comunale di esprimersi in merito.

Alcione calcio a Settimo?

A Settimo Milanese si parla sempre più insistentemente del possibile interesse della società sportiva Alcione Milano per il campo sportivo di via Stradascia. L’Alcione, storica realtà calcistica milanese, fondata nel 1952, è attualmente impegnata nel campionato di Lega Pro (ex serie C) con un percorso di crescita che punta a consolidare la sua posizione nel calcio professionistico. La voce di un loro interesse per Settimo, che ormai è diventata il “segreto di Pulcinella”, ha destato grande attenzione tra i cittadini e le forze politiche locali.

Via Stradascia

"Si vocifera che rappresentanti della società siano già venuti in città per valutare il campo, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata fatta dalla Giunta comunale". Davanti a questo scenario, la Lista Civica Oltre, insieme a tutta l’opposizione, ha formalmente richiesto l’istituzione di una commissione per fare chiarezza sulla situazione e informare la cittadinanza.

"Tuttavia, il Sindaco Fabio Rubagotti e l’Assessore Matteo Ragazzoni tacciono, evitando di fornire spiegazioni pubbliche su una questione che potrebbe avere un impatto significativo per il territorio" segnalano le liste di minoranza Lista Oltre, Forza Italia e Fratelli di Settimo.

“Le domande sono molteplici – affermano i consiglieri di opposizione -: Settimo Milanese è pronta per ospitare uno stadio omologato per la Lega Pro, o addirittura per la Serie B? Cosa comporterebbe tutto questo in termini di infrastrutture e sostenibilità? Un progetto di questa portata richiederebbe la costruzione di parcheggi per almeno mille posti auto, tre ingressi separati per lo stadio (obbligatori per rispettare le norme di sicurezza) e probabilmente nuove strade. Questi interventi potrebbero tradursi in una cementificazione massiccia, con un impatto ambientale rilevante sui campi agricoli circostanti. Senza contare i problemi legati al traffico, al blocco delle strade principali e alla gestione delle tifoserie. Tutto questo senza Metropolitana. Sicuri siano queste le priorità per il cittadino? E l’attività del Settimo Calcio (società operante dal 1949) che offre un servizio ai bambini e ragazzi del territorio che fine farebbe?”

Forza Italia, Lista Civica Oltre e Lista Civica Fratelli di Settimo ribadiscono con forza la necessità di un confronto trasparente: la Giunta non può prendere decisioni di questa portata nel silenzio, senza coinvolgere i cittadini e le forze politiche.