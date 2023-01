Ladro in fuga sperona l'auto della Polizia Locale

Attimi di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 18 gennaio, a Parabiago dove un ladro, mentre si trovava a bordo della propria auto, ha speronato la vettura della Polizia Locale dopo che gli agenti lo avevano bloccato poiché ritenuto responsabile di furti che in precedenza avevano visto finire nel mirino alcune autovetture. Tanto spavento per il vigile che si trovava alla guida del mezzo e che è finito in ospedale per accertamenti.