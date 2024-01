Ladro in azione nei bar del paese, bloccato dai carabinieri e dal proprietario di uno dei due locali

Furti nella notte tra mercoledì e giovedì in due bar di via Garibaldi a Pogliano Milanese. Un uomo arrestato grazie all'immediato intervento di uno dei proprietari e dei Carabinieri della stazione di Nerviano.

L'allarme alle 4.30 di giovedì mattina

L'allarme è scattato alle 4.30 del mattino quando il proprietario di uno dei due locali, svegliato dall'antifurto presente all'interno del locale, è arrivato sul posto insieme ai carabinieri. Il ladro era ancora all'interno del locale ed è stato bloccato e arrestato.

Il ladro è un italiano di 45 anni pluripregiudicato

Si tratta di un 45enne italiano, pluripregiudicato, colto in flagranza. Da un successivo sopralluogo nella zona i militari hanno riscontrato un altro furto, sempre in un bar, sempre nella via Garibaldi, commesso dalla stessa persona.

Il totale complessivo del furto è di 120 euro

Il totale del bottino è di 100 euro in un’attività e 20 euro nell’altro bar. I soldi sono stati subito consegnati ai due titolari mentre il ladro è stato accompagnato dai militari al tribunale di Busto Arsizio dove è stato subito processo e messo ai domiciliari