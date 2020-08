Ladro di merendine condannato a 4 anni

Ladro di merendine di Busto Garolfo condannato a 4 anni e a una multa di 1.200 euro.

Ladro di merendine: arriva la condanna per il 26enne bustese

Il giovane bustese è stato condannato con rito abbreviato a quattro anni di reclusione e a 1.200 euro di multa.

Il soprannome di “ladro di merendine” è stato attribuito al 26enne bustese Angelo Mirko Marotta proprio a causa del bottino poco ingente con cui era solito fuggire a seguito dei suoi furti ai danni delle attività commerciali – e non solo – e per via del suo modus operandi: pochi spiccioli o beni di “modico valore” sottratti, ma molti danni alle porte dei negozi, scassinate per introdursi nei locali, e all’arredamento rotto per intascarsi quello che capitava (come telefoni e monete). Marotta era stato arrestato a febbraio e a lui venivano contestati ben undici furti sul territorio, commessi tra l’ottobre 2019 e il gennaio 2020. Tra questi, anche un “colpo” al distributore di merendine del municipio cittadino.

