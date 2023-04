Ladro di biciclette preso "al volo"

Operazione lampo del Nucleo falchi della Polizia Locale di Legnano.

Ladro di biciclette mette a segno un colpo in centro ma viene subito beccato

Giovedì 13 aprile 2013, in poche ore, è stato individuato un ladro di biciclette entrato in azione in pieno giorno nel centro città. Tutto è iniziato intorno alle 12.30 quando un uomo, incurante del passaggio di persone e delle telecamere posizionate in zona, dopo aver tranciato con una pinza la catena che teneva legata una bicicletta di fronte al supermercato Bennet in corso Italia, si è impossessato del mezzo dirigendosi verso la stazione, dove ha venduto la refurtiva. A rovinare il piano sono stati i Falchi che, una volta allertati, hanno rapidamente identificato e rintracciato il responsabile grazie alle immagini registrate dalle telecamere.

Denunciato anche l'uomo che aveva acquistato la due ruote appena rubata

L'uomo, un 57enne di origine italiana già conosciuto dagli agenti della Polizia Locale, è stato trovato nella stazione ferroviaria di Legnano in prossimità di via Gaeta. Nell'arco di pochi minuti la bicicletta, del valore di mercato di circa 300 euro, è stata recuperata e gli uomini del comandante Daniele Ruggeri hanno trovato l'acquirente, un uomo di origine straniera regolare sul territorio e domiciliato a Parabiago. In accordo con la Procura della Repubblica gli agenti hanno provveduto a denunciare per furto aggravato il 57enne, senza fissa dimora, e a denunciare per ricettazione l’uomo che aveva acquistato la bicicletta rubata. Il proprietario, convocato negli uffici del Comando in corso Magenta, è potuto quindi rientrare in possesso del proprio mezzo.

Sabato mattina al mercato la Polizia Locale ha sequestrato 22 borse contraffatte

Nella mattinata di sabato 15 aprile, al mercato cittadino, la Polizia Locale ha sequestrato 22 borse con marchio contraffatto messe in vendita da alcuni stranieri che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga. A entrare in azione, in questo caso, sono stati il Nucleo operativo territoriale, l'Ufficio Tutela cittadino e e il Nucleo falchi supportati dal Nucleo operativo stradale).

"Costante attività di monitoraggio del territorio e controlli puntuali e continui"

Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale, commenta:

"Quelli ottenuti sono risultati significativi del modus operandi della nostra Polizia locale. È, infatti, soltanto grazie a una costante attività di monitoraggio del territorio e a un’opera di controllo svolta con puntualità e continuità che diventa possibile contrastare in maniera efficace reati come furti e contraffazioni".