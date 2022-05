Nello zaino aveva la refurtiva, è stato bloccato dagli agenti

Ladro di 20 anni arrestato a Legnano dalla Polizia di Stato.

Ladro arrestato in città

Ladro giovanissimo arrestato dalla Polizia di Stato. E' successo a Legnano quando la volante ha bloccato un 20enne, tunisino, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in città dopo che 10 giorni fa era stato arrestato dai Carabinieri per furti in abitazione. Stesso reato per il quale è stato ora arrestato anche dalla Polizia.

La volante del commissariato era arrivata in via Leoncavallo dopo che una donna aveva notato il giovane vicino alla recinzione di un'abitazione. Gli agenti lo hanno bloccato, nelle vicina via Beethoven, scoprendo che il 20enne era anche irregolare sul territorio nazionale.

La refurtiva nello zaino

Il 20enne aveva uno zaino nel quale vi erano attrezzi rubati nel garage di una donna (coltelli, cesoia e pinze) e un coltello a serramanico rubato all'interno dell'auto di un altro residente. Il giovane aveva inoltre tentato di entrare nell'abitazione della donna e nel garage dell'uomo. Raccolte le denunce delle vittime, il tunisino è stato arrestato per i due furti e per il tentato furto in abitazione. Domani in processo per direttissima.