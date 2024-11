Ladri tentano il furto in pizzeria, è successo a Legnano.

Ladri in pizzeria per tentare di rubare

I ladri hanno tentato di rubare in pizzeria. E' quanto accaduto nella notte di oggi, lunedì 4 novembre 2024, a Legnano. Approfittando del buio, i malviventi si sono diretti fuori dal locale Pizza Pino che si affaccia lungo la via Venegoni. Qui hanno rotto una zanzariera che si trovava fissata su una delle finestre. Poi sono scappati a mani vuote, non si sa se forse disturbati da qualcuno o perchè notati da qualche passante.

Le indagini

Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano che sperano di riuscire a risalire ai fuggitivi.