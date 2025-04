Ladri tentano di rubare all'oratorio e al Centro anziani; vetrate spaccate con un tombino

Ladri tentano di rubare all'oratorio e al Centro anziani di Cerro Maggiore.

Una serata decisamente movimentata a Cerro Maggiore. E' stata quella di ieri, mercoledì 23 aprile 2025. Un uomo, intorno alle 23, ha sfondato la vetrata del salone dell'oratorio lanciandogli contro un tombino, poi ha cercato di aprire due cassetti. In quei momenti è scattato l'allarme e il tizio è scappato a mani vuote.

Incursione anche al Centro anziani

Poco prima un'irruzione si era verificata anche nella sede dell'associazione Il quadrifoglio - ex Centro anziani - di via San Giovanni. Qui ignoti, sempre usando un tombino, hanno sfondato la porta a vetri principali, una volta entrati nella sede si sono diretti verso la cassa ma non hanno trovato nulla. Poi hanno spaccato la porta dell'ufficio ma - forse disturbati da qualcuno - hanno dovuto scappare, anche qui, senza bottino. Sui due episodi stanno indagando i Carabinieri.