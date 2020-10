Ladri seriali depredavano gli incassi delle macchinette di autolavaggi e lavanderie

Denunciati a piede libero due zingari di 28 e 25 anni, per una serie di furti commessi in Lomellina tra luglio e agosto di quest’anno.

Denunciati due italiani – sinti

La Stazione Carabinieri di Garlasco a conclusione di attività investigativa ha denunciato due italiani – sinti, residenti a Milano e Rho, ma attualmente agli arresti domiciliari a Ferrera Erbognone (PV), che si sono resi responsabili di una serie di furti e tentati furti sul territorio della Lomellina tra luglio e agosto di quest’anno a danno di vari esercizi commerciali, prevalentemente autolavaggi o lavanderie self-service, dove veniva rubato l’incasso delle macchinette.

Il furto a Dorno

L’attività d’indagine scaturisce da un furto a un distributore automatico di tabacchi in un bar di Dorno, avvenuto il 19 agosto scorso: in quell’occasione gli ignoti ladri avevano utilizzato una Fiat Panda per portar via la refurtiva, successivamente ritrovata ad Alagna.

Per quel furto, in seguito, i Carabinieri di Garlasco avevano arrestato il 22 agosto scorso i due giovani. Nella circostanza presso i loro domicili gli erano stati sequestrati arnesi atti allo scasso, capi di vestiario e oggetti di probabile provenienza furtiva.

Le comparazioni

L’attività d’indagine ha permesso di risalire ad altri furti in esercizi commerciali rimasti irrisolti,comparando vestiti sequestrati, arnesi particolari usati durante alcuni furti nonché gli oggetti ritrovati, con immagini di videosorveglianza ubicati in loco o nelle vicinanze.

I suddetti furti sono stati commessi ai danni di:

Negozio di alimentari a Ottobiano (PV);

Lavanderia self-service in Sannazzaro de Burgondi (PV);

Erogatore automatico di acqua potabile sito in Carbonara al Ticino (PV);

Lavanderia self-service in Gropello Cairoli (PV);

Autolavaggio sito in Dorno (PV);

Autolavaggio sito in Mortara (PV);

Distributore di carburante sito in Sannazzaro de Burgondi (PV);

Autolavaggio sito in Sannazzaro de Burgondi (PV)

L’intera attività è stata condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pavia.

TORNA ALLA HOME