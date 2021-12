Ladri senza scrupoli rubano materiale edile dal cantiere del gattile

Il furto scoperto dalle volontarie dell'associazione Dimensione Animale Rho

Per la realizzazione dell’opera il Comune, oltre a mettere a disposizione l’area per trent’anni a titolo gratuito, ha stanziato 150mila euro

Il furto scoperto dai volontari della struttura di via Turati

Approfittando del buio sono entrati nell'area recintata di via Turati e hanno asportato tutto il materiale edile necessario per la costruzione del nuovo gattile. Ladri scatenati e senza scrupoli quelli che hanno agito all'interno dell'area dove dovrà essere ricostruita la nuova casa dei gatti. "Tutto il materiale che era stato depositato dalla ditta incaricata delle opere è stato rubato - afferma Paola Barbieri una delle volontarie dell'associazione Dimensione Animale Rho che da sempre si occupa dei gatti abbandonati - Al responsabile dell'impresa edile non è rimasto nulla da fare se non la denuncia alle forze dell'ordine

Una struttura che potrà ospitare fino a 100 gatti

Per quanto riguarda la struttura che sarà realizzata, sarà diversa dalla precedente andata distrutta dalle fiamme nel settembre del 2018: un edificio più grande dove si potranno ospitare almeno 100 gatti. Una struttura zoofila che avrà tutti i requisiti previsti da l l’Asst, i cui tecnici sono già andati sul posto per effettuare i rilievi necessari per la realizzazione della nuova casa dei gatti.

Per la realizzazione il Comune ha stanziato 150mila euro

Per la realizzazione dell’opera il Comune, oltre a mettere a disposizione l’area per trent’anni a titolo gratuito, ha stanziato 150mila euro ottenuti dall’assicurazione e garantito un contributo di 25mila euro l’anno che corrisponde al contributo della vigente convenzione.

Servono scatolette con i gattini

In attesa del completamento delle opere in via Turati, le volontarie dell’associazione Dimensione Animale Rho continuano a lavorare a favore dei randagi. «I gattini vengono allevati nelle case

delle volontarie e successivamente, quando sono pronti per le adozioni, portati nei container di via Turati dove lo spazio è limitato», ha rimarcato Paola Barbieri. Con l’arrivo dell’inverno, come sempre però i problemi aumentano. «La cosa che ci serve maggiormente in questo periodo sono le scatolette di cibo per i gattini appena nati. E poi, sempre per darci una mano nelle prossime settimane effettueremo i soliti banchetti sul territorio dove venderemo il nostro calendario per il 2022