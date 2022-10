Ladri rubano oro e soldi e, affamati, svuotano il....frigorifero

Ladri in azione in una palazzina a Nerviano.

Ladri rubano oro e ...cibo

Furto in due appartamenti a Nerviano. I ladri sono scappati con oro, soldi per un totale di 3400 euro in contanti e poi con anche del cibo, per la precisione speck, pesce e olio che erano nel frigorifero. E’ quanto successo in una palazzina che si affaccia sulla via Cavour. Tutto è successo in pieno giorno: i malviventi sono entrati in azione tra le 13.30 e le 16.

I danni e il frigo vuoto

In tutte e due gli appartamenti i ladri sono entrati dal balcone: in uno hanno poi aperto la porta finestra della cucina, nell’altro hanno forzato la zanzariera riuscendo a entrare nei locali (spaccando anche un serramento). Poi hanno preso soldi e oro: dal primo appartamento via con 1600 euro, nel secondo 1800. Poi hanno aperto i frigo prendendo dell’affettato (dello speck per la precisione), pesce congelato e anche bottiglie d’olio. Durante la loro incursione hanno anche avuto modo di gustarsi un po’ d’uva che si trovava in una delle cucina. Poi la fuga. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.