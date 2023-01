Ladri rubano nell'ambulanza durante un soccorso

Ladri in azione all'interno di un'ambulanza della Croce rossa di Legnano durante un soccorso.

Ladri senza cuore, vittime i soccorritori

Furto su un'ambulanza in servizio mentre gli operatori erano impegnati a soccorrere un paziente. E' successo nella serata di ieri, venerdì 27 gennaio 2023, a Legnano. Erano circa le 22.30 e il mezzo della Croce rossa cittadina era parcheggiato in viale Toselli, dov'era stato inviato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza per soccorrere una persona che si era sentita male in casa. Qualcuno ha atteso che il personale si allontanasse dal veicolo per prestare aiuto al paziente, e poi ne ha approfittato per mettere in atto il proprio piano meschino. Ossia introdursi nel veicolo e rubare gli zainetti degli operatori. Amara la sorpresa di questi ultimi, quando sono tornati all'ambulanza: increduli e avviliti, non hanno potuto fare altro che constatare che tutti gli zainetti con i loro effetti personali erano spariti.

Lo sdegno per l'accaduto

Per il ladro si è trattato di un bottino tutto sommato magro, ma resta la gravità del fatto, visto che il furto è avvenuto su un mezzo di soccorso in servizio. La Croce rossa di Legnano condanna l'accaduto: in tanti anni di prezioso servizio sul territorio è la prima volta che si vede costretta a fare i conti con un episodio del genere.