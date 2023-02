Ladri rubano bottiglie di vino e olio

Ladri in azione a Legnano. Il bottino? Vino e olio.

Vino e olio nel mirino dei ladri

Il bottino dei ladri è stato insolito: bottiglie di vino e olio. E' quanto accaduto in questi giorni, precisamente domenica 29 gennaio 2023, a Legnano. I malviventi, colpendo di notte, si sono visti in azione in una palazzina di via Abruzzi. Zona prescelta è stata quella delle cantine. E' qui che ignoti sono arrivati ai box, poi praticando un foro sono riusciti a far scattare il meccanismo di apertura dei garage. Una volta dentro si sono impossessati di diverse bottiglie di vino e di olio.

Le indagini

Le indagini su quanto accaduto sono in mano al commissariato della Polizia di Stato. I poliziotti, giunti sul posto, hanno anche rinvenuto degli attrezzi abbandonati con tanto della loro scatola all'esterno della palazzina, molto probabilmente attrezzi utilizzati dai ladri per manomettere le serrature dei box