Ladri notturni al bar: fuga con 100 euro. E' successo al Circolo Bell'Unione di Canegrate.

Ladri al bar, fuga con 1oo euro

Hanno agito di notte, approfittando del silenzio e del buio. Il loro obiettivo è stato il Circolo Bell'Unione di via Volontari della libertà a Canegrate. I ladri sono riusciti a penetrare all'interno del locale, puntando dritto alla cassa sono riusciti a prendere 100 euro in contanti con i quali sono scappati. Sul posto sono poi arrivati i Carabinieri che stanno conducendo le indagini. Non sono stati registrati danni alla struttura.