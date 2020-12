Ladri lasciano le impronte sulle neve durante la fuga: è successo a Nerviano.

Ladri lasciano le impronte sulle neve durante la fuga

Per molti il risveglio di oggi, lunedì 28 dicembre 2020, è stato all’insegna della meraviglia, coi circa 20 centimetri di neve che hanno imbiancato tutta la zona. Ma non è stato così per alcuni residenti della via Beato Angelico di Nerviano che sulla neve hanno trovato le impronte dei ladri. La scoperta è stata fatta intorno alle 7.30. Si trattava di malviventi che hanno cercato di intrufolarsi in tre abitazioni ma, senza successo. Molto probabilmente speravano che all’interno non vi fosse nessuno e, visto che invece in casa di gente ce n’era, se la sono date a gambe levate. E le impronte dei piedi, come detto, sono rimaste impresse nella neve appena caduta per terra (foto in basso) ma anche sopra un box seminterrato (foto in alto).



TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE