Ladri in azione nella notte: spaccano una vetrina ma raccattano pochi spiccioli

Ladri in azione nella notte ad Abbiategrasso: sfondata la vetrina di un negozio.

Ladri in azione nella notte tra mercoledì e giovedì 14 novembre in piazza Marconi ad Abbiategrasso ai danni di un negozio di telefonia sotto i portici di fronte alla sede del Municipio.

L’allarme dell’esercizio commerciale scattato intorno alle 3.15 di oggi 14 novembre 2024, sul posto è stata inviata una pattuglia dei Carabinieri del comando di Abbiategrasso, ma al loro arrivo dei malviventi non c’era più traccia.

Da una prima ricostruzione è stata sfondata la vetrina del negozio, hanno creato un varco per introdursi all’interno del locale. Magro il bottino: solo pochi spiccioli del fondo cassa e qualche oggetto elettronico.

“Sono stato svegliato dai Carabinieri che mi hanno avvisato dell’allarme – spiega il titolare del negozio – Quando sono arrivato ho tentato di fare un bilancio provvisorio di quello che è stato asportato. Si tratta di qualche cellulare di servizio o in riparazione e il fondo cassa. Tutto era il resto era chiuso nella cassaforte che non è stata toccata. Il rammarico che in un anno è la terza volta che tentato di entrare. Le prime due sono andate a vuoto, questa ci sono riusciti. Pur essendo in pieno centro storico non hanno esitato che probabilmente con una mazza hanno creato un varco. Confido nelle telecamere di videosorveglianza dislocate in piazza per tentare di individuare gli autori della spaccata”.