Ladri eludono l'allarme e svaligiano la casa

A Casorezzo

Per entrare i ladri hanno tolto le persiane e completamente smontato la porta a vetri: il racconto del malcapitato.

Ladri eludono l'allarme in un'abitazione in zona campo sportivo a Casorezzo e svaligiano la casa.

Ladri in zona campo sportivo: ecco cos'è successo

Sgomento per un furto in casa di cui è stata vittima una famiglia residente a Casorezzo, in zona campo sportivo, durante la giornata di venerdì 10 dicembre 2021. Attorno alle 20 i ladri sono entrati eludendo i sistemi di sorveglianza.

Ha raccontato la vittima:

"Eravamo via dal mattino per lavoro e siamo rientrati la sera dopo cena. La porta era stata bloccata dall’interno, con una sedia davanti all’uscio. Non ci era arrivato nessun messaggio di allarme perché evidentemente sapevano come eludere il nostro sistema. Per evitare di aprire l’imposta di porte e balconi hanno tolto tutte le persiane nel basso della porta e hanno completamente smontato la porta a vetri. Hanno agito con grande precisione accatastando poi le sbarre dell’imposta perfettamente una sopra all’altra riposte a fianco. Il vetro era spostato e appoggiato fuori sul balcone".

"Hanno trafugato parecchi oggetti"

Ha continuato il casorezzese:

"Per organizzarsi e portare via tutto ci devono aver messo questo tempo. Hanno trafugato parecchi oggetti e frugato ovunque. Sono poi passati infine dal box dove in effetti un diverso tipo di allarme ha suonato. Oramai però erano pronti per scappare. Essendo la terrazza ghiacciata, hanno spostato dei sassi che avevamo in giardino di modo da arrampicarsi sulla rete e fuggire da lì".