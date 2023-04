Ladri disturbati dall’allarme, salta il colpo alla Compass

Hanno distrutto la vetrina, forzato la serranda e una volta all’interno hanno tentato di rubare ma il forte suono dell’allarme e le auto che passavano nel centro storico della città li hanno fatti scappare. E’ andato in fumo il tentato furto che i soliti ignoti hanno tentato di mettere in atto la notte di Pasqua, quella tra sabato 8 e domenica 9 alla filiale di via Meda a Rho della Compass.

Disturbati dall'assordane suono dell'allarme

Per mandare in frantumi la vetrina i malviventi hanno atteso che nessuno passasse poi, dopo aver distrutto la vetrata e forzato la serranda sono riusciti a entrare all’interno degli uffici della società che si occupa dell’erogazione di prestiti personali. Una volta all’interno i ladri hanno subito cercato la cassaforte ma con molta probabilità sono stati disturbati da qualcuno attirato dal forte suono dell’allarme. I malviventi hanno così lasciato gli uffici della finanziaria di via Meda scappando a bordo di un’auto posteggiata all’uscita dell’ufficio di via Meda.

Posti di blocco dei Carabinieri

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Rho che hanno effettuato un sopralluogo all’interno degli uffici, avvisato il direttore della filiale e predisposto alcuni posti di blocco nella zona del centro e in quella che porta verso le tangenziali.

Operai al lavoro, il giorno di Pasqua per sistemare la vetrina

Nella mattinata di domenica, giorno di Pasqua gli operai di una ditta incaricata si sono messi al lavoro per cercare di sistemare la vetrina. Operazione che ha attirato l’attenzione di numerosi rhodensi presenti nel centro storico della città nella giornata di festa.