Ladri di cartucce all'Esselunga fermati dalla Polizia di Stato

Domenica pomeriggio la Volante della Polizia di Stato di Legnano ha indagato per tentato furto due uomini di 33 e 70 anni. La pattuglia, quotidianamente impegnata nel servizio di prevenzione e controllo del territorio, nel transitare alle 14.30 in Corso Sempione, all'altezza dell'Esselunga, decideva di sottoporre a controllo due individui che attraversavano la strada con passo sostenuto e sguardo circospetto.

I due fermati avevano appena rubato 8 cartucce per stampanti dagli scaffali dell'Esselunga

I due, che risultavano residenti in altri comuni e che non sapevano giustificare agli agenti la loro presenza sul territorio legnanese, venivano trovati in possesso di otto cartucce per stampanti ancora imballate, per un valore di oltre 500 euro, alcune delle quali nascoste nel baule della propria vettura. Appurata la provenienza illecita, poco dopo la merce veniva restituita al responsabile commerciale del supermercato, fatto giungere sul posto dagli agenti, il quale confermava l'ammanco delle cartucce dagli scaffali.

Un curriculum di truffa e falso per i due fermati

All'esito degli accertamenti in Commissariato, é risultato che a carico di uno dei due soggetti erano state inserite delle note di rintraccio da parte di altri uffici, pertanto si procedeva alla notifica di atti di indagine in relazione ad altri procedimenti penali per truffa e falso. Gli agenti hanno quindi avviato il procedimento amministrativo volto all'emissione del foglio di via obbligatorio dalla città di Legnano