Ladri devastano il Circolo Fratellanza e Pace

LEGNANO

Ignoti si sono introdotti al noto Circolone: ingenti i danni, rubati casse audio, mixer digitale, videoregistratori, microfoni e cavi.

Ladri in azione al Circolo Fratellanza e Pace di Legnano, l'amarezza dei titolari.

Ladri al Circolone

Una brutta sorpresa per il Circolo Fratellanza e Pace di via San Bernardino di Legnano, lo storico Circolone: nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre il salone spettacoli del locale è stato devastato da ignoti che si sono introdotti forzando una delle finestre blindate, dopo aver cercato di fare altrettanto con le porte di sicurezza. Numerosi i danni alle strutture. E' stato poi rubato materiale importante per l'attività del centro: casse audio, mixer digitale, videoregistratori, microfoni e cavi.

L'amarezza dei titolari

"Non è semplice ripartire con le attività dopo il terremoto pandemico, dopo mesi di chiusure obbligate, affluenze ridotte e fatiche economiche gravose - affermano dalla direzione - Il settore dello spettacolo, una delle nostre fondanti attività, bloccato e senza lavoro, da mesi in una crisi profonda. Il 21 settembre abbiamo deciso di riaprire il nostro storico palco, di riaccendere le luci di scena , fiduciosi di ricominciare, lo vogliamo noi, lo vuole il nostro pubblico, lo vuole tutto il settore degli eventi. Ma.... cosa poteva mancare dopo tanto disorientamento per la pandemia e dopo questa giusta decisione di tornare ad essere in città un palco aperto? Un furto. Nella notte. Danni alle strutture e furto di attrezzature audio professionali, preziose e indispensabili alla nostra attività culturale. E' una vigliaccata. Un furto maligno, criminale, un ulteriore attacco alla nostra attività culturale (già negli anni segnata da problematiche importanti con il vicinato..) una nuova pugnalata alla volontà di ripartire, una ferita che non ci meritiamo dopo 18 mesi di palco chiuso! Il Circolone spettacoli e cultura non si deve fermare, ancora una volta la nostra programmazione deve continuare e il palco resterà acceso e aperto! Ma da soli possiamo non farcela, abbiamo bisogno di una mano da chi vuol bene al Circolone e alla sua storia, dai cittadini, dai soci, da chi può fare un gesto d’aiuto, sotto forme diverse: prenotare le serate di musica e cabaret, poesia e degustazioni e venire a fare una cena".