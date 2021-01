Ladri bizzarri: rubato il cofano ad un’auto

Ladri bizzarri per le vie di Rho: rubato il cofano.

Una brutta (e alquanto insolita sorpresa) per Miriam e suo padre. Questa mattina infatti, giovedì 14 gennaio, la ragazza è uscita di casa e si è recata alla macchina che aveva lasciato parcheggiata in via Tavecchia, in prossimità della staccionata della Citterio, quando ha notato una notevole mancanza alla sua auto: il cofano.

Dei ladri, probabilmente esperti, hanno infatti accuratamente sottratto la copertura di protezione di un motore lasciando però i bulloni. Durante il bizzarro furto, i malviventi hanno anche tagliato i cavi dell’antifurto perché probabilmente avevano iniziato a suonare, disturbando il loro operato.

Immediata la corsa dai Carabinieri dove la giovane ha fatto denuncia contro ignoti.

“Purtroppo questa zona di Rho sta cadendo sempre di più nel degrado – racconta amareggiata la ragazza – Il Comune dovrebbe intervenire in qualche modo. Il tutto è peggiorato da quando nel parco Mattei è stato installato un gazebo: ogni giorno troviamo ragazzi che bivaccano e lasciano tutto sporco. E’ sempre stata una zona tranquilla ma ora non è più. Che il sindaco prenda provvedimenti. Io lavoro in ospedale e non ho un garage dove far sostare l’auto. Non posso rientrare a casa e lasciare la macchina in strada e aver paura di trovare qualche danno il giorno dopo, se non addirittura non trovarla più “.