Ladri alla Tela: rubati alcolici e il cellulare dello staff

Ladri alla Tela, l'osteria sociale di Rescaldina nata nell'immobile confiscato alla mafia.

Ladri alla Tela

Ladri di alcolici. E di telefonino. Sono quelli che hanno colpito nella notte di domenica alla Tela, l'osteria sociale del buon essere nata nell'immobile confiscato alla criminalità organizzata (che si affaccia lungo la Saronnese), a Rescaldina. I ladri si sono introdotti nei locali dell'osteria portandosi via diverso materiale, soprattutto alcolici. «Ma la cosa che ci crea più problemi è il fatto che ci ha sottratto il cellulare su cui avevamo memorizzato i numeri degli oltre 800 contatti cui mandavamo settimanalmente le news delle nostre attività e di cui, incautamente, non avevamo fatto il back up" commentano dalla Tela.

La comunicazione

"Gli interessati a ricevere le nostre news, possono inviarci un messaggio WhatsApp su questo numero 334.1187869 scrivendo nel testo: 'Registrami'" affermano dalla struttura.